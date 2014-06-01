Правительство справедливо "рубануло" цены - Лукашенко

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Белорусское. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко."Я этого не предполагал. Но поддерживаю в этом плане правительство и специалистов, которые поступили таким образом. Это хорошая демонстрация народу и специалистам, экономистам, что у нас жирок был приличный в ценах. Здесь 30%. Я думаю, инфляция в 2023 году может быть около 8%. Но не 19%, как мы планировали в этом году", - пояснил глава государства.Напомним, изначально власти рассчитывали на инфляцию в 6% по итогам 2022 года. Однако, по данным на конец сентября, годовой рост цен и тарифов в Беларуси составил 17,4%. На проблему высокой инфляции белорусский лидер обратил внимание на совещании 6 октября, где поручил "заморозить цены".После этого в стране объявили ценовой мораторий. Цены на все товары и услуги можно было поднимать лишь с разрешения органов власти.