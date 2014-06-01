4075 иностранцев обратились за белорусским гражданством – МВД

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Зав 2022 году обратились, среди них – 2811 украинцев. Об этом сегодня, 8 ноября, рассказал глава Департамента по гражданству и миграции МВД республики."Из общего числа иностранных граждан положительное решение приняли по 3 997 обратившимся. Ходатайства рассматриваются в кратчайшие сроки. В некоторых случаях даже в упрощенном порядке.Тем, кто изъявляет желание стать частью нашего общества, нужно постоянно проживать в Беларуси на протяжении 5 лет, иметь легальный источник существования, соблюдать положения Конституции и законодательства", – пояснил Алексей Бегун.По его словам, если обратившийся привлечен к административной ответственности 3и более раз – это основание для отказа в удовлетворении ходатайства о приеме в белорусское гражданство.