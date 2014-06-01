Лукашенко рассказал о роли Всебелорусского собрания

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Александрзаявил, что(ВНС) не должно "влезать" в компетенции президента и других органов власти, это нужно предусмотреть в обновляемом законодательстве. Данную тему Президент затронул в ходе совещания по законопроектам, предусматривающим корректировку законов о правительстве и нормативных правовых актах."ВНС должно принимать 1 - 2 решения, грубо говоря. Но оно подлежит исполнению всеми. Не дай бог война… Принято решение Всебелорусским народным собранием - и все выстроились... Они (решения ВНС) должны быть уникальными. И должны приниматься по исключительно немногим вопросам. Ни в коем случае не влазить в компетенцию главы государства и других органов власти.С поправками в конституцию о статусе ВНС появляется новый орган в госсистеме, и нужно сделать так, чтобы ВНС вмонтировать в эту систему, никого не задевая ни левым, ни правым плечом", - пояснил Лукашенко.Согласно новой конституции страны, ВНС стало высшим представительным органом народовластия в Беларуси, оно будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности, принимать решение о легитимности выборов.Предельная численность делегатов Всебелорусского народного собрания составляет 1200 человек.До этого белорусский лидер говорил, что не позднее марта 2023 года необходимо принять проект закона о ВНС.