Лукашенко посоветовал белорусским журналистам не бояться оппозиции

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Александр. Данную тему глава государтсва затронул в ходе Чемпионата по колке дров среди представителей СМИ под Минском."Не нужно никого бояться. Если они начинают вас атаковать, значит, задели. Если они начинают на вас ссылаться, чего-то говорить, хорошо, пусть ссылаются. У них сейчас тренд такой: ребята, мы не формируем повестку дня, лукашенковцы, ябатьки эти что скажут, а мы потом перепевками занимаемся. Ну, это так. Они и не могут формировать.Как могут они формировать? Поэтому они вот и пошли: давайте ракетами… Ну, это безумцы. Если бы они были политиками, это говорить нельзя, даже если ты в безумном сне хочешь этого.Ну, кто сегодня в Беларуси за ними пойдет? Они себя уже опустили ниже плинтуса. Нельзя такие вещи делать. Слава богу, что они такие. Я же говорю, что нашу оппозицию надо лелеять, вскармливать, поливать, водички… Пусть она будет и дальше такая", - сказал Президент.