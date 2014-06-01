Лукашенко считает, что в Евросоюзе не осталось настоящих руководителей

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, способных потушить "пожар" в собственном доме. Такое заявление сегодня, 7 ноября, сделал Александр, когда посещал чемпионат по колке дров среди журналистов под Минском."Германия, вся Европа - там нет руководителей сейчас. Если бы они были… Они даже не могут потушить пожар в собственном доме. Европейцы не хотят этой войны. Они ж понимают, что сегодня в Украине, тут Беларусь пытаются поджечь. Вспыхнет завтра вся Европа.Американцы единственное боятся ядерного оружия, потому что туда может прилететь. Не будет применено ядерное оружие, значит, будут обычным оружием воевать. Где? У нас будут воевать. Мы тут будем в этом котле. Украина уже полыхает. Богатейшая. Нет такой страны, как была Украина. В советские времена вложили столько… А земли какие, природа какая! Во что превратили? Катастрофа.Уверен, что элиты ряда стран в этой ситуации не стремятся остановить конфликт на Украине. Наоборот, пытаются дополнительно развязать войну ради сохранения собственной власти по принципу: война всё спишет. Европейцам нужно очухаться и остановить войну. А они не могут. Им не дают. Американцы воспользовались. Разве это лидеры, которые разрешили американцам дополнительно завезти туда ядерное оружие? Это безумцы.Руководители в ЕС полностью зависимы от США. Более того, у них не хватает воли противостоять этому давлению. К этому добавляется еще и экономическая зависимость от поставок товаров на премиальный американский рынок, а также бизнес-интересы.Пойди Евросоюз на партнерские отношения с РФ, это была бы большая мощь. И никто бы не перебил. Ресурсы - бери не хочу, на три поколения хватит. Технологии - супертехнологии. Не хуже, чем в Америке. Давайте делать! А решение принимать некому. Боятся. Временщики. Пересидели там срок-два… А завтра пойдем на другую работу", - сказал Президент.Он призвал европейцев "голову в руки брать и думать, как жить дальше": "Опыт революции 1917 года показывает, к чему может привести игнорирование мнения большинства народа".