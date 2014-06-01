Лукашенко посетил чемпионат среди белорусских СМИ по колке дров

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Александрсреди сотрудников СМИ, который проводится в республике впервые, и показал там мастер-класс.Президент лично показал журналистам, как правильно их колоть, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду, а потом продемонстрировал отличные навыки владения топором на полене поменьше."Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить. И по трещине в направлении центра. Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало", - сказал глава государства на мастер-классе.Он по традиции вспомнил и о жителях соседних государств, где сейчас "порой не все просто с энергоресурсами": "Латышей, литовцев и поляков - к нам, пусть рубят на дрова сами".После этого Президент прошел к соревновательным секторам, чтобы понаблюдать за ходом состязаний.Идея проведения чемпионата по колке дров среди белорусских журналистов возникла во время одного из общений Лукашенко с представителями СМИ, ее выдвинул один из сотрудников государственного телеканала. Соревнования проходят в Минском районе, на берегу водохранилища Вяча.