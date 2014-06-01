  • » » Лукашенко посетил чемпионат среди белорусских СМИ по колке дров

      • Лукашенко посетил чемпионат среди белорусских СМИ по колке дров

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:18
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди сотрудников СМИ, который проводится в республике впервые, и показал там мастер-класс.

      Президент лично показал журналистам, как правильно их колоть, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду, а потом продемонстрировал отличные навыки владения топором на полене поменьше.

      "Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить. И по трещине в направлении центра. Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало", - сказал глава государства на мастер-классе.

      Он по традиции вспомнил и о жителях соседних государств, где сейчас "порой не все просто с энергоресурсами": "Латышей, литовцев и поляков - к нам, пусть рубят на дрова сами".

      После этого Президент прошел к соревновательным секторам, чтобы понаблюдать за ходом состязаний.

      Идея проведения чемпионата по колке дров среди белорусских журналистов возникла во время одного из общений Лукашенко с представителями СМИ, ее выдвинул один из сотрудников государственного телеканала. Соревнования проходят в Минском районе, на берегу водохранилища Вяча.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь