Более 2 400 фур стоят в очередях на границах Беларуси и ЕС

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со странами Евросоюза находитсяр.Как пояснили в Государственном пограничном комитете республики, самые большие очереди на литовском направлении - там стоит более 1400 большегрузов: в "Видзах" - свыше 160, "Котловке" - 150, "Каменном логе" - 480, "Беняконях" - 320, "Привалке" - 290.При этом в "Привалках" стоят и легковушки - их свыше 40.На границе с Латвией 630 машин: в "Григоровщине" - более 120, а в "Урбанах" - 510.На польском направлении работают 3 пункта пропуска, из них 2 сильно загружены: в "Берестовице" – свыше 490, в "Козловичах" – боле 450. На погранпереходе "Брест" нет ни одной фуры. Легковушки стоят в ПП "Берестовица" и "Брест" - 140 и 50 соответственно.Отметим, в большинстве пунктах пропуска границе Беларуси работает электронная очередь.