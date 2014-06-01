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      • Беларусь и Россия должны сохранить память об общей истории - Грызлов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:36
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      Народы Беларуси и России должны сохранить память о свой общей истории. Такое заявление Посол РФ в нашей стране Борис Грызлов сделал на открытии турнира по конкуру на кубок им. Дениса Давыдова в Ратомке.

      "История – строгий, но справедливый учитель. Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности российского и белорусского общества и государства. 2022 год в Беларуси объявлен Годом исторической памяти. И одна из наших главных задач – сберечь эту память. Убежден, лучшее средство – продолжать дело наших предков, а в чем-то, возможно, и превзойти их.

      Конный спорт в РФ и Беларуси является преемником богатых традиций, зародившихся в Российской империи и приумножавшихся в СССР.

      Сегодня в Беларуси во всех областях открываются новые центры олимпийской подготовки, укрепляется материально-техническая база, появляются молодые перспективные спортсмены. Функционируют десятки детско-юношеских спортивных школ, растёт число конных клубов. Такая работа активно ведется и в России.

      Благодаря усилиям профильных учреждений и федераций наших стран спортсмены из Союзного государства в полной мере могут реализовать свой потенциал. Сегодняшний турнир посвящен Денису Васильевичу Давыдову, и это не случайно.

      В этом году отмечается 210-летие победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Денис Давыдов – один из ее самых известных героев, настоящий символ русской кавалерии, активный участник партизанского движения.

      Воинская служба Давыдова Родине явила собой пример ратной доблести и лихой удали. Именно такими героями всегда славилось наше общее Отечество, и мы по праву гордимся ими. Давыдов достойно пронес знамя русского оружия, став поистине народным героем. Уверен, что наши народы и далее будут хранить верность традициям, что позволит нам достичь новых высот и свершений", - заключил дипломат.
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