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      • Питание пациентов в больницах Беларуси изменится

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:19
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      Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект постановления об изменении организации диетического питания в больницах. Текст документа уже выложен на Национальном правовом Интернет-портале.

      В частности, согласно постановлению, может быть актуализирован перечень пищевых продуктов и блюд, которые не допускаются в диетическом питании в больничных стационарах.

      Кроме того, ведомство предлагает уточнить, как будут назначаться те или иные индивидуальные диеты с учетом лечения и медпоказаний. Это коснется тех больных, у которых есть аллергия или пищевая непереносимость, а также тех, кого придется кормить через зонд.

      По отдельным группам пищевых продуктов предлагается снизить нормы – это коснется наиболее массовых рационов для взрослых (диеты Б, П). Планируется уточнит и отдельные виды пищевых продуктов – соки, желток и растительное масло, используемые лишь в домах-ребенка в среднесуточном наборе для детей первого года жизни с использованием пищевой продукции прикорма.

      Специалисты также предлагают ввести дифференцированный подход по использованию соли при изготовлении блюд и для индивидуального досаливания самим пациентом.

      Предложения и замечания по организации питания пациентов больниц можно высказать на Правовом форуме Беларуси по 13 ноября.
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