Лукашенко рассказал, как угощал Путина черной икрой

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Александррассказал, какотечественного производство. Видеофрагмент выложил Telegram-канал "Пул Первого"."Когда-то я давно был под Минском, в бассейнах выращивают осетровых и получают черную икру. Я у них, если кому-то баночку подарить, сувенирную вот чтоб... И все удивляются. Ильхаму Алиеву (президент Азербайджана) или ВладимируПутину я специально подарил.В Москве думают, что белорусы не сами произвели эту продукцию, а только купили и сами упаковали. Я говорю: "Попробуй, в Кремле такой нет". Удивляется (Путин), что мы можем производить такую икру. Почему это не делать, не знаю… Если мы освоили эти технологии", - сказал глава государства.