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      • Лукашенко рассказал, как угощал Путина черной икрой

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 19:03
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко рассказал, как угощал своего российского коллегу черной икрой отечественного производство. Видеофрагмент выложил Telegram-канал "Пул Первого".

      "Когда-то я давно был под Минском, в бассейнах выращивают осетровых и получают черную икру. Я у них, если кому-то баночку подарить, сувенирную вот чтоб... И все удивляются. Ильхаму Алиеву (президент Азербайджана) или Владимиру Путину я специально подарил.

      В Москве думают, что белорусы не сами произвели эту продукцию, а только купили и сами упаковали. Я говорю: "Попробуй, в Кремле такой нет". Удивляется (Путин), что мы можем производить такую икру. Почему это не делать, не знаю… Если мы освоили эти технологии", - сказал глава государства.
      Кратко и по делу в Telegram

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