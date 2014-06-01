Производство белорусской вакцины от COVID может начаться в ноябре

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Началопротив коронавируса запланировано на ноябрь. Такое заявление сегодня, 5 ноября, сделал замминистра здравоохранения Беларуси.По словам Александра Тарасенко, лабораторный прототип препарата разработали еще в 2021 году."На сегодня доукомплектовывается лаборатория в Витебской области на базе "БелВитунифарм". Думаю, уже в ноябре откроется экспериментальный цех, где будет осуществлен трансфер и первое опытно-промышленное производство вакцины. Белорусская вакцина в гражданском обороте появится не сразу. Сперва нужно провести доклинические испытания, потом – клинические, в том числе в Гомельском государственном медицинском университете", - пояснил замминистра.Напомним, впервые о собственной вакцине от COVID-19 в республике заговорили еще осенью 2020 года.