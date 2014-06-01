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      • Производство белорусской вакцины от COVID может начаться в ноябре

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 18:56
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      Начало производства белорусской вакцины против коронавируса запланировано на ноябрь. Такое заявление сегодня, 5 ноября, сделал замминистра здравоохранения Беларуси.

      По словам Александра Тарасенко, лабораторный прототип препарата разработали еще в 2021 году.

      "На сегодня доукомплектовывается лаборатория в Витебской области на базе "БелВитунифарм". Думаю, уже в ноябре откроется экспериментальный цех, где будет осуществлен трансфер и первое опытно-промышленное производство вакцины. Белорусская вакцина в гражданском обороте появится не сразу. Сперва нужно провести доклинические испытания, потом – клинические, в том числе в Гомельском государственном медицинском университете", - пояснил замминистра.

      Напомним, впервые о собственной вакцине от COVID-19 в республике заговорили еще осенью 2020 года.
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