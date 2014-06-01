В Беларуси возбудили дело против организаторов незаконного формирования

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против"Погоня". Об этом рассказали в МВД республики."В Варшаве создан вербовочный и финансовый центр так называемого полка "Пагоня", который занимается отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы. Обучение и слаживание боевиков проводится иностранными инструкторами на территориях Чехии, Польши и Украины. Одними из организаторов этого экстремистского формирования являются Вадим Прокопьев и Валерий Сахащик.Следователями против Прокопьева и иных лиц возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования либо участие в нем", - пояснили в ведомстве.