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      • В Беларуси возбудили дело против организаторов незаконного формирования

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 18:27
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      Беларусь возбудила уголовное дело против организаторов белорусского экстремистского формирования "Погоня". Об этом рассказали в МВД республики.

      "В Варшаве создан вербовочный и финансовый центр так называемого полка "Пагоня", который занимается отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы. Обучение и слаживание боевиков проводится иностранными инструкторами на территориях Чехии, Польши и Украины. Одними из организаторов этого экстремистского формирования являются Вадим Прокопьев и Валерий Сахащик.

      Следователями против Прокопьева и иных лиц возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования либо участие в нем", - пояснили в ведомстве.
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