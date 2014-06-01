В Беларуси заявили о перехвате беспилотника у границы с Украиной

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В Гомельской области. Об этом рассказали в Государственном пограничном комитете республики."В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории. Выяснилось, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Беларусью.Дрон был оборудован системой инфракрасного видения. Кроме того, анализ снятых им фото и видео говорит об использовании его для тренировок сброса взрывных устройств, а также ведения разведки", - пояснили в ведомстве.Беспилотник нашли в среду, 2 ноября, в километре от границы, где пограничники республики смогли его посадить.