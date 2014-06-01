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      • В Беларуси заявили о перехвате беспилотника у границы с Украиной

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 16:47
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      В Гомельской области на юге Беларуси перехватили украинский беспилотник. Об этом рассказали в Государственном пограничном комитете республики.

      "В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории. Выяснилось, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Беларусью.

      Дрон был оборудован системой инфракрасного видения. Кроме того, анализ снятых им фото и видео говорит об использовании его для тренировок сброса взрывных устройств, а также ведения разведки", - пояснили в ведомстве.

      Беспилотник нашли в среду, 2 ноября, в километре от границы, где пограничники республики смогли его посадить.
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