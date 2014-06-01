Представители Беларуси и ФРГ обсудили в Минске действия в военной сфере

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обсудили в Минске. Об этом рассказал глава департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны республики."Состоялась рабочая встреча с атташе по вопросам обороны при посольстве ФРГ в Беларуси подполковником Андреасом Ляйбнером. Обсуждены отдельные вопросы и особенности работы аппаратов атташе двух стран. В ходе встречи подтверждена конструктивность и прозрачность отношений, обоснованы действия сторон", - написал Валерий Ревенко в Twitter.