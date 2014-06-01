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      • Представители Беларуси и ФРГ обсудили в Минске действия в военной сфере

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 16:38
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      Представители Беларуси и ФРГ обсудили в Минске действия сторон в военной сфере. Об этом рассказал глава департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны республики. 

      "Состоялась рабочая встреча с атташе по вопросам обороны при посольстве ФРГ в Беларуси подполковником Андреасом Ляйбнером. Обсуждены отдельные вопросы и особенности работы аппаратов атташе двух стран. В ходе встречи подтверждена конструктивность и прозрачность отношений, обоснованы действия сторон", - написал Валерий Ревенко в Twitter.
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