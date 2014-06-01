Лукашенко вновь заявил, что не собирается посылать военных на Украину

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Александрвновь заявил, что у него"Сегодня кричат: "Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!". Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет.На самом деле это как раз беглые оппозиционеры посылают на смерть белорусов, призывая воевать на стороне киевского режима. Это тоже чьи-то дети. Но жаловаться некому. Я вас туда как президент не посылал. Нам там в Украине делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят", - сказал глава государства.