Лукашенко заявил, что его встреча с лидером КНР состоится в ближайшее время

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Александрзаявил, что егоСи Цзиньпином состоится в ближайшее время.Данную тему Президент затронул, когда посещал Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, которая осуществляет проект глубокой переработки зерна по современным методам биотехнологии. Генподрядчик проекта – китайская инжиниринговая компания CITIC Construction, генеральный проектный институт – COFCO E&T – ведущий китайский институт в области переработки зерна."В ближайшее время мы с главой КНР окончательно договоримся по третьей очереди (реализации проекта). И такая вот шальная мысль, чтобы вы вышли еще и на четвертую очередь. Она уже заложена во всех ваших производствах.В будущем здесь планируется производить медикаменты. Вот такой вот кластер должен быть создан на этих землях.Старт созданию в нашей стране современного биотехнологического производства был дан благодаря поддержке лидера КНР. Особенно хочу поблагодарить своего давнего друга Си Цзиньпина. Это было его волевое решение. И когда у меня с ним были переговоры, я просто по-человечески, по-дружески попросил (помочь с технологиями). Благодарность величайшая этому человеку за то, что оказал поддержку", - рассказал белорусский лидер.Напоним, Александра Лукашенко и глава КНР встречались в Самарканде, где 15-16 сентября принимали участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.