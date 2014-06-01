Премьер Беларуси рассказал о кооперации с российскими регионами

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заинтересована в охвате новых направлений. Такое заявление сегодня, 3 ноября, сделалреспублики после встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым."В российско-белорусском сотрудничестве налицо устойчивая положительная динамика. Главное мерило - товарооборот: в этом году мы превысили цифру за соответствующий период 2021-го на 30%. Растут как поставки из Беларуси в Ростовскую область, так и наоборот.Знаем, что у вас будут проходить закупочные мероприятия. У нас освоено абсолютно новое поколение пассажирской техники - и традиционной, и с дизельными двигателями, и на газомоторном топливе, и электротранспорт. Наши машиностроители сумели в сжатые сроки произвести так называемые антисанкционные модели, то есть те, которые на 100% свободны от импорта. Соответственно, нашим производственным программам ничего не угрожает. Разумеется, мы это сделали также во взаимодействии с производителями РФ", - сказал Роман Головченко.