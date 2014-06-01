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      • Совбез Беларуси предостерег Польшу от военной агрессии

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 16:45
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      Польское руководство должно понимать, что, если развяжет агрессию, война затронет не только Беларусь, но и полыхнет по всей Восточной Европе. Такое заявление сегодня, 3 ноября, сделал госсекретарь Совбеза республики. 

      "От этого пострадает мирный народ Польши и других стран, который не простит своим политическим руководителям то, что они сегодня пытаются сделать.

      Минск беспокоит военная риторика, которая звучит от западных соседей. Прежде всего, речь идет о милитаризации Польши и ее агрессивных намерениях.

      В ущерб экономическим интересам своей страны ставка сделана на милитаризацию, рост численности вооруженных сил, техники, никто не думает о простом польском народе и для чего это нужно. Но для чего это нужно, понятно: развязать агрессию. Развязать агрессию по отношению к кому? Разумеется, ближе всех - Беларусь. Берлинская стена, которая некогда была разрушена в Германии, сегодня перенесена на территорию Беловежской пущи: построены пятиметровые заборы, растянута колючая проволока по инициативе Польши и прибалтийских государств.

      И руководство этих государств не идет ни на какие контакты и не собирается обсуждать проблемы. Это грустно, страшно и неправильно", - заключил генерал-лейтенант Александр Вольфович.
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