МИД Армении счел заявления Лукашенко по Карабаху сумбурными

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Александра"Не считаем уместным комментировать сумбурные, оторванные от логики переговоров и противоречащие союзническим и партнерским отношениям заявления президента Беларуси, ставящие под сомнение обязательства страны-участника, подписанные им в рамках ОДКБ", - заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян.Ранее глава государства заявил, что давно предлагал варианты мирного урегулирования конфликта между Баку и Ереваном, но Армения не согласилась, и президент Азербайджана был загнан в угол, ему не оставалось другого решения, кроме как силового.Напомним, в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирных граждан.