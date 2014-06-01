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      • МИД Армении счел заявления Лукашенко по Карабаху сумбурными

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 19:54
      (голосов: 0)
      МИД Армении счел заявления Александра Лукашенко по Карабаху сумбурными.

      "Не считаем уместным комментировать сумбурные, оторванные от логики переговоров и противоречащие союзническим и партнерским отношениям заявления президента Беларуси, ставящие под сомнение обязательства страны-участника, подписанные им в рамках ОДКБ", - заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян.

      Ранее глава государства заявил, что давно предлагал варианты мирного урегулирования конфликта между Баку и Ереваном, но Армения не согласилась, и президент Азербайджана был загнан в угол, ему не оставалось другого решения, кроме как силового.

      Напомним, в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирных граждан.
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