Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью

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Правительство(ЧС)до 10 февраля 2023 года. Такую информацию распространяет интернет-портал LSM.В частности, чрезвычайное положение продлено в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.По данным портала, министерство юстиции Латвии выступало против продления ситуации.С 2021 года на границе Латвии и Беларуси введен режим ЧС из-за наплыва большего числа нелегальных мигрантов в том же году.Напомним, в прошлом году Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Беларусь данные обвинения отвергла.Из-за этого президент Польши ввел на приграничных с нашей страной территориях режим ЧС, к охране границы привлекли армию и полицию.Александр Лукашенко заявлял, что официальный Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.