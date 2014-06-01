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      • Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 19:49
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      Правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Беларусью до 10 февраля 2023 года. Такую информацию распространяет интернет-портал LSM.

      В частности, чрезвычайное положение продлено в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.
      По данным портала, министерство юстиции Латвии выступало против продления ситуации.

      С 2021 года на границе Латвии и Беларуси введен режим ЧС из-за наплыва большего числа нелегальных мигрантов в том же году.

      Напомним, в прошлом году Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Беларусь данные обвинения отвергла.

      Из-за этого президент Польши ввел на приграничных с нашей страной территориях режим ЧС, к охране границы привлекли армию и полицию.

      Александр Лукашенко заявлял, что официальный Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.
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