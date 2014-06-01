Шойгу рассказал о боевом слаживании в Беларуси региональной группировки

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Россия и Беларусь с 22 октября идет проводяти частей региональной группировки войск на территории Белоруссии, продолжается формирование единого оборонного пространства. Об этом рассказал заявил министр обороны РФ."С указанной даты проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск.Продолжает формироваться единое оборонное пространство. Принята общая военная доктрина, ведётся совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны", - добавил Сергей