Шойгу рассказал о боевом слаживании в Беларуси региональной группировки

Россия и Беларусь с 22 октября идет проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории Белоруссии, продолжается формирование единого оборонного пространства. Об этом рассказал заявил министр обороны РФ.
"С указанной даты проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск.
Продолжает формироваться единое оборонное пространство. Принята общая военная доктрина, ведётся совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны", - добавил Сергей Шойгу.