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      • Шойгу рассказал о боевом слаживании в Беларуси региональной группировки

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 15:16
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      Россия и Беларусь с 22 октября идет проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории Белоруссии, продолжается формирование единого оборонного пространства. Об этом рассказал заявил министр обороны РФ. 

      "С указанной даты проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск.

      Продолжает формироваться единое оборонное пространство. Принята общая военная доктрина, ведётся совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны", - добавил Сергей Шойгу.
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