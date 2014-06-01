  • » » Министр обороны Беларуси заявил о подготовке совместных с Россией учений

      • Министр обороны Беларуси заявил о подготовке совместных с Россией учений

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:12
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      На совместной коллегии министерств обороны РФ и Беларуси, которое проходит в среду в формате видеоконференции, будут рассмотрены основы замысла совместного оперативного учения вооруженных сил "Щит Союза – 2023". Об этом заявил глава Минобороны республики.

      "В ходе коллегии среди других вопросов мы заслушаем доклады об основных направлениях противодействия попыткам фальсификации истории, а также о состоянии и направлениях совершенствования Единой региональной системы противовоздушной обороны. Обсудим основы замысла совместного оперативного учения вооруженных сил РФ и Беларуси "Щит Союза – 2023", которое станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2023 году.

      В 2022 году в рамках двутороннего военного сотрудничества удалось достичь важных результатов. Органы военного управления двух стран проводят мероприятия, обмениваются передовым опытом, совершенствуют нормативную правовую базу, проводят совместные тренировки.

      Главная цель сегодняшнего заседания - уточнение дальнейшей совместной работы по созданию и укреплению военного потенциала для противодействия вызовам и угрозам против Союзного государства.

      Нам вместе приходиться искать меры противодействия на продолжающееся беспрецедентное давление и гибридное воздействие на Минск и Москву. У границ Союзного государства проводится необоснованная милитаризация всего восточного фланга НАТО, активно совершенствуется военная инфраструктура. На сопредельных территориях в разы увеличено количество мероприятий оперативной и боевой подготовки альянса, более того – из уст политиков звучит воинственная риторика", - пояснил генерал-лейтенант Виктор Хренин..
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