Министр обороны Беларуси заявил о подготовке совместных с Россией учений

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На совместной коллегии министерств обороны РФ и Беларуси, которое проходит в среду в формате видеоконференции, будут рассмотрены основы замыславооруженных сил. Об этом заявил главареспублики."В ходе коллегии среди других вопросов мы заслушаем доклады об основных направлениях противодействия попыткам фальсификации истории, а также о состоянии и направлениях совершенствования Единой региональной системы противовоздушной обороны. Обсудим основы замысла совместного оперативного учения вооруженных сил РФ и Беларуси "Щит Союза – 2023", которое станет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2023 году.В 2022 году в рамках двутороннего военного сотрудничества удалось достичь важных результатов. Органы военного управления двух стран проводят мероприятия, обмениваются передовым опытом, совершенствуют нормативную правовую базу, проводят совместные тренировки.Главная цель сегодняшнего заседания - уточнение дальнейшей совместной работы по созданию и укреплению военного потенциала для противодействия вызовам и угрозам против Союзного государства.Нам вместе приходиться искать меры противодействия на продолжающееся беспрецедентное давление и гибридное воздействие на Минск и Москву. У границ Союзного государства проводится необоснованная милитаризация всего восточного фланга НАТО, активно совершенствуется военная инфраструктура. На сопредельных территориях в разы увеличено количество мероприятий оперативной и боевой подготовки альянса, более того – из уст политиков звучит воинственная риторика", - пояснил генерал-лейтенант Виктор Хренин..