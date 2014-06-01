  • » » Минск не собирается ни на кого нападать, заявил глава Минобороны Беларуси

      • Минск не собирается ни на кого нападать, заявил глава Минобороны Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 20:56
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      Министр обороны Беларуси вновь заверил, что белорусская армия не собирается ни на кого нападать.

      "Мы ни на кого не собираемся нападать. Задача региональной группировки войск Беларуси и России, Союзного государства сугубо оборонительная, а все мероприятия направлены на адекватное реагирование на происходящие вблизи наших границ.

      Реализуемая сейчас и спланированная мера стратегического сдерживания вооруженными силами демонстрирует готовность к защите страны и нанесению агрессорам ущерба.

      Негативные тенденции в ближайшее время будут преобладать. Сохранится вероятность использования западными центрами в принятии решений, прежде всего США и НАТО, силовых методов для достижения своих целей. Пропорционально росту давления Запада на РФ с целью разгрома и стирания с политической карты мира уровень военной опасности для Беларуси будет возрастать.

      Нельзя исключить и возможность разжигания в республике и внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада с территорий Польши, Литвы, Латвии и Украины", - заявил Виктор Хренин.
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