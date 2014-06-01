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      • Премьер Беларуси призвал не позволить вбить клин между членами ШОС

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 16:38
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      Премьер Беларуси заявил, что на фоне попыток вбить клин между членами ШОС организация должна усилить координацию с ОДКБ и ЕАЭС.

      "На фоне попыток отдельных блоков и государств вбить клин в отношения между странами ШОС считаем необходимым усилить координацию действий организации с региональными организациями в Евразии, такими как ОДКБ и ЕАЭС, для обеспечения стабильности в регионе с учетом новых вызовов и угроз", - сказал Роман Головченко

      По его словам, приоритеты Беларуси в ШОС находятся в полном согласии с ее основополагающим документом – Хартией.

      "Минск также полностью разделяет подходы, зафиксированные в Самаркандской декларации совета глав государств. Выступаем за обеспечение региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития, дальнейшее совершенствование практического сотрудничества, укрепление гуманитарного диалога.

      Республика всемерно поддерживает усилия ШОС, направленные на обеспечение мира и устойчивого развития как в азиатском регионе, так и в более широком международном формате", - заключил глава белорусского кабмина.
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