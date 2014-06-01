Премьер Беларуси призвал не позволить вбить клин между членами ШОС

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заявил, что на фоне попытокорганизация должна усилить координацию с ОДКБ и ЕАЭС."На фоне попыток отдельных блоков и государств вбить клин в отношения между странами ШОС считаем необходимым усилить координацию действий организации с региональными организациями в Евразии, такими как ОДКБ и ЕАЭС, для обеспечения стабильности в регионе с учетом новых вызовов и угроз", - сказал Роман ГоловченкоПо его словам, приоритеты Беларуси в ШОС находятся в полном согласии с ее основополагающим документом – Хартией."Минск также полностью разделяет подходы, зафиксированные в Самаркандской декларации совета глав государств. Выступаем за обеспечение региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития, дальнейшее совершенствование практического сотрудничества, укрепление гуманитарного диалога.Республика всемерно поддерживает усилия ШОС, направленные на обеспечение мира и устойчивого развития как в азиатском регионе, так и в более широком международном формате", - заключил глава белорусского кабмина.