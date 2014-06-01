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      • Лукашенко призвал не использовать ОДКБ при внутриполитических проблемах

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 16:19
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      Сегодня, 1 ноября, Александр Лукашенко призвал не использовать ОДКБ при внутриполитических проблемах.

      "Если кто-то не хочет работать, господь с ним. Но нужно работать с теми, кто хочет в ОДКБ работать, и забить раз и навсегда этот железобетонный кол или столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация. Вот в чем позиция Беларуси. Мы за это. Но без всяких игр и использования ОДКБ в решении внутренних политических каких-то проблем. У всех они есть, но у нас ОДКБ не для этого создана", - сказал Президент в ходе встречи с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

      Глава государства добавил, что этот конфликт необходимо заканчивать.

      "И не дай бог мы еще будем разжигать конфликт на таджикско-кыргызской границе. Это тоже недопустимо. Надо это заканчивать. Это не дело, что в рамках ОДКБ мы не можем прекратить эти конфликты. Мы очень серьезно должны обсудить эти вопросы на очередной сессии ОДКБ", - заключил белорусский лидер.
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