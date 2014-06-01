В Минске заявили, что Запад пытается втянуть Беларусь в войну

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своим интересам и. Такое заявление сегодня, 1 ноября, сделал глава администрации президента республики."Запад своими действиями создал предпосылки для, возможно, самого крупного в истории экономического кризиса со времен Второй мировой войны. Сегодня мы с вами переживаем самое непредсказуемое десятилетие. В этих условиях коллективный Запад не только пытается нас подчинить своим интересам, навязать хаос, но и втянуть в войну, заодно разобраться с РФ и Беларусью.Военно-политическим руководством республики принимаются все меры по обеспечению национальной безопасности и обороны. Наши планы - это оборона, на тот случай, если нападать будут на нас. Мы надежно прикрываем наши южные рубежи.Кроме этого, в рамках коллективной безопасности проводится поэтапное развертывание региональной группировки войск и сил Союзного государства. Чтобы жить на своей земле и быть суверенным государством, обеспечение нацбезопасности и защита Отечества должны носить массовый и всенародный характер. Усилий одних военных и силового блока будет недостаточно.Несмотря на текущие обстоятельства с санкционным давлением, с наращиванием военного присутствия у границ Беларуси республика будет сохранять свой вектор, в том числе и социальную направленность", - заключил Игорь Сергеенко.