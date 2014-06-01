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      • В Минске заявили, что Запад пытается втянуть Беларусь в войну

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 16:15
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      Запад пытается подчинить Беларусь своим интересам и втянуть ее в войну. Такое заявление сегодня, 1 ноября, сделал глава администрации президента республики. 

      "Запад своими действиями создал предпосылки для, возможно, самого крупного в истории экономического кризиса со времен Второй мировой войны. Сегодня мы с вами переживаем самое непредсказуемое десятилетие. В этих условиях коллективный Запад не только пытается нас подчинить своим интересам, навязать хаос, но и втянуть в войну, заодно разобраться с РФ и Беларусью.

      Военно-политическим руководством республики принимаются все меры по обеспечению национальной безопасности и обороны. Наши планы - это оборона, на тот случай, если нападать будут на нас. Мы надежно прикрываем наши южные рубежи.

      Кроме этого, в рамках коллективной безопасности проводится поэтапное развертывание региональной группировки войск и сил Союзного государства. Чтобы жить на своей земле и быть суверенным государством, обеспечение нацбезопасности и защита Отечества должны носить массовый и всенародный характер. Усилий одних военных и силового блока будет недостаточно.

      Несмотря на текущие обстоятельства с санкционным давлением, с наращиванием военного присутствия у границ Беларуси республика будет сохранять свой вектор, в том числе и социальную направленность", - заключил Игорь Сергеенко.
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