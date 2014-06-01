Лукашенко заявил, что предлагал Баку и Еревану варианты урегулирования

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Александрзаявил, что давно предлагалконфликта между"В свое время, когда, по-моему, мы председательствовали в очередной раз в ОДКБ, я занялся этим вопросом. Я поехал к Ильхаму (президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву), переговорил с ним… по-дружески.И я его спросил, шутя: "Ильхам Гейдарович, ну нужно Армении помочь, если договоритесь". А речь шла о пяти с половиной или 6 районах - азербайджанских районах, которые были, как они констатировали, захвачены армянами. Армяне признали, что "это не наша земля, это азербайджанская". Кроме Карабаха. Ну так верни ее! И если бы тогда, когда я предложил это сделать, вернули эти районы, войны бы не было. У Ильхама не было бы мотивации начинать эту войну. Ну ты просил районы - отдали. Остался статус Карабаха. Ну решали бы в спокойном режиме. Но тогда же не согласился ни Серж Саргсян, ни потом Никол Пашинян. Этот вопрос я дважды поднимал", - рассказал глава государства.По его словам, тогда же он предлагал Алиеву в случае урегулирования конфликта подумать над инвестированием в Армению, чтобы окончательно помириться и продемонстрировать это народам двух стран. И я Ильхаму задал тогда вопрос: "Слушай, ну договоритесь, надо же как-то помочь Армении, чтобы народ видел, что вы помирились. Ну сколько ты бы вот мог инвестировать в Армению?" Говорит, минимум 5 миллиардов. Но главное - строили трубопроводы. Они же пошли вокруг Армении. А Ильхам предлагал через Армению эти газопроводы, нефтепроводы. Говорит: "Зачем мне вокруг на Грузию идти? Я пойду через Армению. Это нам выгодно". И в Турцию и дальше. Выгодно? Выгодно было", - отметил Президент.Однако, по словам Лукашенко, его предложения за 10 лет так и не реализовали."Нет. Ну и что? Поставили президента Азербайджана в угол. Ему не оставалось другого решения, как силовое решение. Дальше тянуть нельзя было. Больше миллиона беженцев создавали напряжение. Вот в чем суть.Баку и Еревану нужно окончательно прийти к мирному разрешению проблемы. Ну что сейчас играться? Сейчас надо окончательно, если договорились мириться, нужно замириться. И не надо придумывать там… Где-то в горах, как мне рассказывали, делят эту границу. Ну какие горы?! Ну договоритесь! Нахичевань, чтобы был свободный проезд. Вроде бы с этим сегодня Нагорным Карабахом решили. Ну пока. Россия там обеспечивает этот процесс. Ну зачем сейчас убивать друг друга?! Почти 300 человек убили и еще о чем-то рассуждают. Надо успокоиться и договориться", - заключил белорусский лидер.