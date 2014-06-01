Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах подготовки военных

Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о создании и функционировании центров совместной подготовки военных. Cоответствующий указ глава государства уже подписал.
"Президент одобрил проект соглашения с Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Соответствующий указ №387 глава государства подписал 31 октября", - заявили в пресс-центре белорусского лидера.
Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров.
Оборонное ведомство Беларуси уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.