Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о центрах подготовки военных

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Александро создании и функционировании. Cоответствующий указ глава государства уже подписал."Президент одобрил проект соглашения с Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Соответствующий указ №387 глава государства подписал 31 октября", - заявили в пресс-центре белорусского лидера.Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров.Оборонное ведомство Беларуси уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.