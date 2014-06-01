Застрявших в Беларуси калининградских дальнобойщиков выпустили из страны

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, застрявших в Беларуси на несколько дней, начали. Об этом сообщил глава пресс-центра регионального правительства.Ранее в соцсетях появились данные о том, что на белорусско-литовской границе застряли около 20 фур калининградских дальнобойщиков, которых не выпускали из республики по неизвестным причинам.Как заявляли дальнобойщики, пограничники объясняли свои действия тем, что по базам данных мужчины проходят как "невыездные". Водителям фур пришлось оставлять автомобили на терминале, а самим - добираться до Москвы и лететь в Калининград на самолете."По ситуации с проездом дальнобойщиков через Белоруссию. На текущий момент проблема решена - водители проезжают. Наши коллеги из транспортных компаний также данную информацию подтвердили. Причиной стало недопонимание с белорусской стороны, которое сейчас устранено", - добавил Дмитрий Лысков.