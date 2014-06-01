В Беларуси задержали 6 человек за вывешивание украинского и бело-красно-белого флагов

В Беларуси задержали шесть человек за вывешивание украинского и бело-красно-белого флагов.
" В начале октября в Московском районе столицы на опоре линии электропередач неизвестные вывесили полотно бело-красно-белой расцветки и флага Украины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали шестерых минчан в возрасте от 34 до 36 лет", - рассказали в пресс-центре белорусского МВД республики.
Там добавили, что, по словам фигурантов, решение провести протестную акцию они приняли совместно.
"Один из мужчин сфотографировал результат и отправил изображение для размещения в экстремистских интернет-сообществах. Выяснилось, что задержанные состояли в незаконных телеграмм-каналах, общались в районных чатах, участвовали в протестных акциях в 2020 году", - заключили в министерстве.
По данному факту возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.