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      • В Беларуси задержали 6 человек за вывешивание украинского и бело-красно-белого флагов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:58
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      В Беларуси задержали шесть человек за вывешивание украинского и бело-красно-белого флагов.

      " В начале октября в Московском районе столицы на опоре линии электропередач неизвестные вывесили полотно бело-красно-белой расцветки и флага Украины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали шестерых минчан в возрасте от 34 до 36 лет", - рассказали в пресс-центре белорусского МВД республики.

      Там добавили, что, по словам фигурантов, решение провести протестную акцию они приняли совместно.

      "Один из мужчин сфотографировал результат и отправил изображение для размещения в экстремистских интернет-сообществах. Выяснилось, что задержанные состояли в незаконных телеграмм-каналах, общались в районных чатах, участвовали в протестных акциях в 2020 году", - заключили в министерстве.

      По данному факту возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.
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