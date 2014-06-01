Белорусская экономика показала оживление, заявил Лукашенко

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Беларуси не все гладко, но она. Такое заявление сегодня, 31 октября, сделал АлександрДанную тему он затронул, когда принимал с докладом премьер-министра Романа Головченко."Предлагается рассмотреть несколько вопросов. Прежде всего, что у нас с экономикой? Мы констатируем - и это правда - последние месяцы, недели определенное хорошее оживление и рост экономики в целом. Я это говорю специально и подчеркиваю, чтобы наши люди понимали, что не все так хорошо.Нас критикуют иногда за то, что министры якобы приукрашивают ситуацию, особенно министр экономики. Он ничего не приукрашивает, он говорит об экономике в целом.Это не означает, что власти не видят реального положения дел на малых и средних предприятиях, проблемы на больших производствах. Они всегда были. Тем более есть они и сейчас в условиях этих санкций. Но в целом экономика по отдельным направлениям показывает хорошие результаты. Но мы собрались не для того, чтобы приукрасить ситуацию.Поэтому я и пригласил руководителя нашей статистики и Комитета государственного контроля - чтобы приукрашиваний этих не было. Они владеют обстановкой, в экономике в том числе", - сказал глава государства.