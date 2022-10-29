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      • С февраля в Беларусь прибыли более 61 000 граждан Украины

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 29-10-2022, 10:36
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      С февраля в Беларусь прибыли более 61 000 граждан Украины. Об этом рассказали в Государственном пограничном комитете республики.

      В частности, как поясниди в ведомстве, с 24 февраля по 28 октября в страну прибыли 61 659 граждан Украины. Из них 15 890 проследовали через украинско-белорусскую границу, 7 599 - через белорусско-литовскую границу, 1 400 - через белорусско-латвийскую границу. 36 770 граждан Украины въехали с территории Польши.

      За минувшую недель в нашу страну приехали примерно 1 000 украинских граждан. Все – транзитом через страны Евросоюза.
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