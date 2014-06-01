В погранкомитете Беларуси пообещали ответить на украинские провокации

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Главазаявил, что в случаепротив белорусских пограничников Минск даст адекватный ответ."Как только какая-то провокация будет в нашу сторону, пограничников, будет адекватный ответ. Мы люди миролюбивые, но в обиду себя не дадим. Они тоже понимают, что если пойдут к нам, могут получить по зубам", - сказал Анатолий Лаппо.За всю историю современной Беларуси мы никогда не охраняли границу, где идет на сопредельной стороне военный конфликт, где в приграничье оружие, вооруженные силы. Конечно, мы перестроили охрану границы… Разумеется, мы туда перебросили резервы.На границе с Украиной погранслужба несется в усиленном режиме. Наряды там у меня укрепленные, это ни для кого не секрет, с оружием. Почему? Потому что ожидать можно все что угодно. Наставили (украинcкие военные на своей стороне) мин прямо на асфальт… Если взять военную логику - мина должна маскироваться. Нет, демонстративно поставили.Пограничники Украины, в основном оттянуты в тыл, на границу прибыли тероборона и войска. Мы сейчас не можем понять, кто конкретно, потому что все ходят без знаков различия… Могут прийти на границу в воздух пострелять. Вот 26-го числа … пришли к границе, метров 10-15. Взяли российское х/б, набили туда соломы и демонстративно повесили как чучело. Зачем это делается?" – сказал глава ведомсвта.