На следующей неделе в Беларуси прогнозируют теплую, но неустойчивую погоду.

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На следующей неделеПо словам синоптика Дмитрия Рябова, еделя начнется в республике под влиянием обширного, погожего антициклона, центр которого расположится над Украиной. Будет переменная облачность, дождей почти не ожидается.Днем в понедельник, 31 октября, прогнозируют от +6 до +14 градусов. Во вторник, 1 ноября, столбик термометра поднимется до 17 градусов со знаком "плюс".В среду, 2 ноября, высокое атмосферное давление сохранит сове влияние, с Европы будет идти теплый воздух. в ночное время будет от +5 до +11 градусов, а в дневное - от +7 до +15.В четверг, 3 ноября, воздух прогреется до +9 градусов.В пятницу, 4 ноября, температура воздуха будет колебаться от +3 до +9 градусов.В субботу, 5 ноября, в ночное время ожидается от +1 до +7 градусов, а в дневное - от +3 до +10.В воскресенье, 6 ноября, будет от +2 до +9 градусов.