Национальный аэропорт Минск перешел на осенне-зимнее расписание

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Национальный. Как пояснили в пресс-центре национального авиаперевозчика, новое расписание будет действовать до 25 марта 2023.Там пояснили, что "все службы и подразделения подготовлены к работе в осенне-зимний период с учетом требований к обслуживанию пассажиров и воздушных судов".Напомним, Вelavia сейчас выполняет регулярные рейсы в 9 государств.Прямые рейсы выполняются в Баку, Ереван, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Калининград, Казань, Астану, Шарджу, Дубай, Стамбул, Ташкент, Туркменбаши, Шарм-Эль-Шейх, Хургаду и Анталию.