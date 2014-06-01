  • » » Национальный аэропорт Минск перешел на осенне-зимнее расписание

      • Национальный аэропорт Минск перешел на осенне-зимнее расписание

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 18:15
      (голосов: 0)
      Национальный аэропорт Минск перешел на осенне-зимнее расписание. Как пояснили в пресс-центре национального авиаперевозчика, новое расписание будет действовать до 25 марта 2023.

      Там пояснили, что "все службы и подразделения подготовлены к работе в осенне-зимний период с учетом требований к обслуживанию пассажиров и воздушных судов".

      Напомним, Вelavia сейчас выполняет регулярные рейсы в 9 государств.

      Прямые рейсы выполняются в Баку, Ереван, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Калининград, Казань, Астану, Шарджу, Дубай, Стамбул, Ташкент, Туркменбаши, Шарм-Эль-Шейх, Хургаду и Анталию.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь