В Беларуси с 1 ноября повышается бюджет прожиточного минимума

трудоспособное население – 375,26 рублей;

пенсионеры – 255,28 рублей;

дети в возрасте до трех лет – 215,93 рублей;

дети в возрасте от трех до шести лет – 298,21 рублей;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 363,28 рублей.

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В Беларуси со вторника, 1 ноября,(БПМ) - вслед за ним должны вырасти детские и некоторые другие пособия, надбавки к пенсиям, единовременные выплаты при рождении ребенка.В частности, согласно постановлению Минтруда, БПМ составит 339,83 рублей в среднем на душу населения.Данный размер "прожиточного бюджета" будет действовать по 31 января следующего года.Сейчас БМП равен 328,5 рублям. С 1 ноября будут следующие показатели:Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры госпособий семьям, воспитывающим детей.При рождении первого ребенка будут выплачивать единовременную сумму в размере 3398,30 рублей.При рождении второго и последующих детей – 4757,62 рублей.Предусмотрен и рост пенсий для отдельных категорий пенсионеров, доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавка к пособиям по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80 лет.