Беларусь денонсировала протокол о подаче жалоб в ООН

Беларусь денонсировала Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. Соответствующий закон уже подписал Александр Лукашенко.
Законом признается утратившим силу пункт постановление Верховного Совета Беларуси от 10 января 1992 года "О ратификации Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года о признании компетенции Комитета по правам человека в соответствии со статьей 41 настоящего Пакта".
Отметил, закон был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания Беларуси.
Законопроект о денонсации протокола внесли в парламент республики 5 августа. Подписавшие факультативный протокол государства признают компетенцию Комитета по правам человека ООН принимать и рассматривать жалобы от лиц о нарушении данной страной - участницей какого-либо из прав, предусмотренных международным пактом о гражданских и политических правах.
Беларусь подписала и ратифицировала протокол 30 лет назад.