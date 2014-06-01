Беларусь денонсировала протокол о подаче жалоб в ООН

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Факультативныйк Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. Соответствующий закон уже подписал Александр Лукашенко.Законом признается утратившим силу пункт постановление Верховного Совета Беларуси от 10 января 1992 года "О ратификации Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года о признании компетенции Комитета по правам человека в соответствии со статьей 41 настоящего Пакта".Отметил, закон был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания Беларуси.Законопроект о денонсации протокола внесли в парламент республики 5 августа. Подписавшие факультативный протокол государства признают компетенцию Комитета по правам человека ООН принимать и рассматриватьот лиц о нарушении данной страной - участницей какого-либо из прав, предусмотренных международным пактом о гражданских и политических правах.Беларусь подписала и ратифицировала протокол 30 лет назад.