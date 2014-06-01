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      • В Беларуси завели дело из-за отказа продать запчасти российским военным

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:24
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      Прокуратура в Беларуси возбудила дело против местного предпринимателя, который отказался продавать автозапчасти российским военнослужащим. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре республики.

      "Барановичская межрайонная прокуратура (Брестская область) возбудила уголовное дело против 65-летнего местного жителя, которому инкриминировано нарушение равноправия граждан. Подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляющим розничную торговлю автозапчастями, отказал в приобретении запасных частей для транспортного средства российским военнослужащим.

      Согласно законодательству Беларуси, мужчине грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 2 лет", - пояснили в ведомстве.
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