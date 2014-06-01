МИД Беларуси сообщил, что встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября

Встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября, будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе. Такое заявление сегодня, 28 октяюря, сделал замминистра иностранных дел республики.
"На этом саммите очень серьезно и откровенно рассмотрена ситуация по итогам мониторинговой миссии, которую возглавлял генеральный секретарь ОДКБ и которая работала в районе армяно-азербайджанской границы. Стороны пришли к пониманию, что вопрос дополнительно обсудят на запланированной на конец ноября очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Есть определенное видение на ближайшие несколько недель, как этот вопрос будет дальше рассматриваться. Насколько стало известно, в ближайшие несколько дней состоится трехсторонняя встреча Армении, Азербайджана и РФ", - пояснил Юрий Амбразевич.