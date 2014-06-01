МИД Беларуси сообщил, что встреча лидеров ОДКБ состоится в конце ноября

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, будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе. Такое заявление сегодня, 28 октяюря, сделал замминистра иностранных дел республики."На этом саммите очень серьезно и откровенно рассмотрена ситуация по итогам мониторинговой миссии, которую возглавлял генеральный секретарь ОДКБ и которая работала в районе армяно-азербайджанской границы. Стороны пришли к пониманию, что вопрос дополнительно обсудят на запланированной на конец ноября очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Есть определенное видение на ближайшие несколько недель, как этот вопрос будет дальше рассматриваться. Насколько стало известно, в ближайшие несколько дней состоится трехсторонняя встреча Армении, Азербайджана и РФ", - пояснил Юрий Амбразевич.