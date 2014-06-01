Белорусские пограничники заявили, что помогли группе беженцев из Польши

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оказали помощь большой, которые были вытеснены с территории Польши польскими силовиками. Так Погранкомитет Беларуси прокомментировал распространенное польской стороной видео группы мигрантов в сопровождении белорусских пограничников."Вчера, 27 октября, у границы с Польшей белорусские пограничники обнаружили большую группу мигрантов. Их всех доставили с территории Польши к заграждению на границе с Беларусью и вытеснили польские военнослужащие через калитку. После проведения разбирательства на месте белорусские военнослужащие вместе с группой проследовали в глубину белорусской территории для выяснения обстоятельств и оказания помощи.Большинство обнаруженных иностранцев нуждались в тёплых вещах, питании и медицинском осмотре. Инцидент случился в районе реки Свислочь, в которой несколько дней назад на польской стороне границы обнаружили тело темнокожего мужчины.Таким образом, Пограничная стража (Польши) показала видео, как белорусские пограничники помогли беженцам, которых вытеснили польские силовики. Указанное видео подтверждает, что белорусские военнослужащие не применяли физическую силу против иностранцев и не приближались к польскому пограничному заграждению. При этом польские пограничники не разместили видео собственных действий и не предоставили общественности запись выталкивания беженцев через пограничные заграждения", - пояснили в ведомстве.