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      • Власти Беларуси уточнили свое решение о регулировании цен

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 09:32
      (голосов: 1)
      Правительство Беларуси внесло корректировки в свое недавнее постановление о регулировании цен в стране.

      "Корректировка произведена с учетом анализа поступающих обращений. Уточнен порядок проведения переоценки и дооценки остатков потребительских товаров импортерами и субъектами оптовой и розничной торговли. Установлен порядок отнесения расходов импортеров и субъектов оптовой и розничной торговли по фасовке потребительских товаров.

      Конкретизированы отдельные товарные позиции, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен", - сказано в заявлении Совета министров.

      Напомним, в начале октября Александр Лукашенко провел с кабмином республики совещание по ценовой ситуации, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен.
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