Власти Беларуси уточнили свое решение о регулировании цен

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Правительство Беларуси внесло корректировки в свое недавнее постановлениев стране."Корректировка произведена с учетом анализа поступающих обращений. Уточнен порядок проведения переоценки и дооценки остатков потребительских товаров импортерами и субъектами оптовой и розничной торговли. Установлен порядок отнесения расходов импортеров и субъектов оптовой и розничной торговли по фасовке потребительских товаров.Конкретизированы отдельные товарные позиции, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен", - сказано в заявлении Совета министров.Напомним, в начале октября Александр Лукашенко провел с кабмином республики совещание по ценовой ситуации, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен.