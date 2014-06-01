Минск и Москва разрабатывают программы работы общей группировки войск

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Минск и Москва разрабатывают. Такая информация была представлена на заседании комиссии Парламентского собрания Союза двух стран по безопасности и обороне.В частности, в ходе онлайн-заседания парламентариям двух государств представителями профильных ведомств представили данные о ходе работы по подготовке программы Союзного государства "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Беларуси и РФ" и "Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Беларуси и РФ".Обе программы рассчитаны на 2023 - 2026 годы.Напомним, 10 октября Александр Лукашенко заявлял, что договорился с Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства.