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      • Минск и Москва разрабатывают программы работы общей группировки войск

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 20:12
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      Минск и Москва разрабатывают программы работы общей группировки войск. Такая информация была представлена на заседании комиссии Парламентского собрания Союза двух стран по безопасности и обороне.

      В частности, в ходе онлайн-заседания парламентариям двух государств представителями профильных ведомств представили данные о ходе работы по подготовке программы Союзного государства "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Беларуси и РФ" и "Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Беларуси и РФ".

      Обе программы рассчитаны на 2023 - 2026 годы.

      Напомним, 10 октября Александр Лукашенко заявлял, что договорился с Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства.
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