  • » » Минобороны Беларуси заявило, что не видит явной угрозы на границе

      • Минобороны Беларуси заявило, что не видит явной угрозы на границе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 19:53
      (голосов: 0)
      Беларусь не видит явной угрозы создания наступательных группировок на границе. Такое заявление сделал министр обороны республики.

      "Несмотря на определенную тревожность, хочу подчеркнуть: на сегодня явной угрозы создания наступательных группировок мы пока не видим. Но мы это все очень внимательно отслеживаем и реагируем.

      Аналитическая информация о ситуации постоянно собирается. Мы оцениваем обстановку, которая складывается вокруг нашей страны. Прежде всего оцениваем возможные вызовы и угрозы военной безопасности Беларуси.

      На совещании, которое проводил Президент с военным блоком, он поставил задачу доложить общественности, людям всю ту правдивую, реальную обстановку, которая сложилась вокруг нас.

      Военно-политическая обстановка складывается непростая. Она развивается под влиянием беспрецедентного геополитического противоборства между РФ и так называемым коллективным Западом во главе с США", - пояснил генерал-лейтенант Виктор Хренин.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь