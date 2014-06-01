Минобороны Беларуси заявило, что не видит явной угрозы на границе

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создания наступательных группировок на границе. Такое заявление сделал министр обороны республики."Несмотря на определенную тревожность, хочу подчеркнуть: на сегодня явной угрозы создания наступательных группировок мы пока не видим. Но мы это все очень внимательно отслеживаем и реагируем.Аналитическая информация о ситуации постоянно собирается. Мы оцениваем обстановку, которая складывается вокруг нашей страны. Прежде всего оцениваем возможные вызовы и угрозы военной безопасности Беларуси.На совещании, которое проводил Президент с военным блоком, он поставил задачу доложить общественности, людям всю ту правдивую, реальную обстановку, которая сложилась вокруг нас.Военно-политическая обстановка складывается непростая. Она развивается под влиянием беспрецедентного геополитического противоборства между РФ и так называемым коллективным Западом во главе с США", - пояснил генерал-лейтенант Виктор Хренин.