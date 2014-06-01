Минск и Москва могут разработать модельный закон о финансировании НКО

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о недопущении внешнего вмешательства через иностранноенекоммерческих организаций могут разработать в Союзном государстве Беларуси и России. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил глава комиссии Парламентского собрания Союза двух стран по безопасности и обороне."Одно из предложений, которые поступили, - может, есть необходимость сделать модельный закон, который учтет все особенности законодательств двух государств и поможет компенсировать, возможно, какие-то пробелы в Минске или Москве с учетом опыта друг друга.Беларусь, РФ и некоторые другие страны постсоветского пространства столкнулись с такими, которые финансируются из-за рубежа для оказания ими влияния на ситуацию в государствах.Через них идут финансовые потоки, которые направлены явно не на то, для чего они (НКО) предназначены. На сегодняшний день, даже по докладам представителей министерств юстиции двух стран (на заседании комиссии) было видно, что подходы весть разные", - пояснил Олег Белоконев.