Совбез Беларуси: учения Польши и стран Балтии вызывают беспокойство

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, Литвы, Латвии. Об этом сегодня, 26 октября, заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси."Те риски, вызовы, угрозы, которые угрожают нашей национальной безопасности, исходят, к сожалению, от западных соседей, с территории Польши, Литвы, Латвии. Их военная активность не может, конечно, не вызывать беспокойства. В том числе и их учения, особенно крайние, которые проходят с 17 по 30 октября. Это учения с ядерными силами.Они носят наступательный характер, а не оборонительный. И все заявления коллективного Запада о том, что это плановые учения, вызывают легкую иронию. Мы прекрасно понимаем, на что они нацелены", - сказал генерал-лейтенант Александр Вольфович.Он особо подчеркнул, что при поддержке Запада сегодня оппозиция делает ставку на силовой захват, на проведение силовых акций."Мы к этому готовы. Пусть попробуют сунуться! Разумеется, не хотелось бы, чтобы на территории Беларуси кто-то пострадал. И мы никому не угрожаем. Но свою страну мы готовы защитить. У нас выработан механизм во всех структурах силового блока. Мы готовы к рискам, вызовам, угрозам, которые сегодня исходят", - заключил госсекретарь