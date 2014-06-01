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      • Песков рассказал о взаимодействии России и Беларуси в топливной сфере

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 15:40
      (голосов: 0)
      Дмитрий Песков рассказал о взаимодействии России и Беларуси в топливной сфере. По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва и Минск осуществляют активное взаимодействие в рамках Союзного государства, включая различные области энергетической сферы.

      "Беларусь - наш ближайший партнер и союзник, в том числе осуществляется взаимодействие в сфере энергетики, в различных областях этой сферы. Вот все, что я могу сказать", - ответил Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли РФ субсидировать поставки дизельного топлива республики.
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