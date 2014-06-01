В Беларуси заявили, что США активно пытаются втянуть страну в конфликт

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в международный. Об этом заявил сегодня госсекретарь Совета безопасности республики."В 2020 году была сильная попытка, которая сорвалась, втянуть Беларусь в эту череду событий и сомкнуть кольцо вокруг Российской Федерации, сжать до последнего. Все это не может не беспокоить. И сегодня вся военно-политическая обстановка, все больше проявляющиеся попытки американцев направлены на то, чтобы Беларусь втянуть в конфликт.На это же была направлена и миграционная ситуация в 2021 году, и под видом ее регулирования создание военной напряженности, военной активности на территории Польши, Литвы. Мигрантов нет, а напряженность осталась, крупные группировки остались, учения остались, заговорили о применении ядерного тактического оружия. Обстановка действительно сложная.Со стороны коллективного Запада во главе с США идет удушение РФ со всех сторон. Это и тот очаг напряженности, который произошел из-за вывода американских войск из Афганистана. Огромное количество вооружения, техники, боеприпасов брошено, оставлено на территории Афганистана. Это создание напряженности на таджикской границе в связи с этим. Давно тлеющий конфликт Армения - Азербайджан. Постоянные конфликты на киргизско-таджикской границе.Долгоиграющая цель, которая достигнута американцами, - создание напряженности на территории Украины с втягиванием РФ", - пояснил генерал-лейтенант Александр Вольфович.