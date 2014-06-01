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      • Генштаб ВС Беларуси заявил о необходимости перехода к большей мобильности

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 11:30
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      В вопросах боевой подготовки войск нужно переходить к большей мобильности. Такое заявление сегодня, 26 октября, сделал глава Генерального Штаба вооруженных сил Беларуси генерал-майор в ходе оперативного сбора командного состава.

      "В вопросах боевой подготовки войск нужно переходить к большей мобильности, самостоятельности отдельных подразделений тактического уровня - это взвод, рота, батальон. Исходя из этого сделано очень много для переоснащения и дооснащения наших подразделений.

      Это касается и беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, уровней; средств связи, средств наблюдения, которые позволяют войскам наблюдать за полем боя, управлять подчиненными огневыми средствами и выполнять огневые задачи.

      Мы отслеживаем ситуацию вдоль наших границ, контролируем развертывание различного рода группировок в сопредельных странах, проведение ими учений. В случае, если мы чувствуем какие-то риски и вызовы, то выдвигаем наши силы немедленного реагирования, дежурные подразделения в районы, где они могут успешно отразить возможное наступление противника", - сказал Виктор Гулевич.
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