Генштаб ВС Беларуси заявил о необходимости перехода к большей мобильности

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В вопросах боевой подготовки войск. Такое заявление сегодня, 26 октября, сделал главаБеларуси генерал-майор в ходе оперативного сбора командного состава."В вопросах боевой подготовки войск нужно переходить к большей мобильности, самостоятельности отдельных подразделений тактического уровня - это взвод, рота, батальон. Исходя из этого сделано очень много для переоснащения и дооснащения наших подразделений.Это касается и беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, уровней; средств связи, средств наблюдения, которые позволяют войскам наблюдать за полем боя, управлять подчиненными огневыми средствами и выполнять огневые задачи.Мы отслеживаем ситуацию вдоль наших границ, контролируем развертывание различного рода группировок в сопредельных странах, проведение ими учений. В случае, если мы чувствуем какие-то риски и вызовы, то выдвигаем наши силы немедленного реагирования, дежурные подразделения в районы, где они могут успешно отразить возможное наступление противника", - сказал Виктор Гулевич.