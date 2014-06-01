Беларусь сохранит порядок выплат долга недружественным странам

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. Такое заявление сегодня, 25 октября, сделал министр финансов республики."Что касается выплат по внешнему долгу в следующем году, то для наших недружественных коллег сохранится тот временный порядок, который существует сегодня. Пока с национального банка санкции не снимут, возможности оплаты ограничены, так что это не по нашей линии. Что касается наших российских и китайских коллег, то мы с ними работаем. Думаем, что частично рефинансируем долг на российском рынке. Частично вопросы платежей по долгу решены с РФ в текущем году, часть средств перенесена на более поздние сроки", - сказал Юрий Селиверстов.Кроме того, договор между Москвой и Минском об общих принципах налогообложения по косвенным налогам - налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам - решил для Беларуси вопрос российского налогового маневра в нефтяной сфере."Мы в рамках гармонизации налогового законодательства будем получать, как и в РФ, обратный акциз на нефть. Это нам даст дополнительные недолговые источники для бюджета уже с 1 января. Обратный акциз будет приходить где-то на сумму 1,7 миллиарда белорусских рублей", - заключил глава ведомства.