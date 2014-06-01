Лукашенко поручил разработать концепцию кибербезопасности Беларуси

Александр Лукашенко поручил разработать концепцию кибербезопасности страны. Об этом сегодня, 25 октября, после совещании по кибербезопасности рассказал глава Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при президенте Андрей Павлюченко.
"Этот вопрос мы сегодня рассмотрели. Но глава государства сделал замечание: нужно более детально и шире проработать документ и то, что касается наших предложений, для того, чтобы он мог отвечать современным вызовам и угрозам. Суть документа - реализовать в республике системный подход по вопросам кибербезопасности.
В современном мире вопросам защиты и кибербезопасности уделяется максимальное внимание. Беларусь в этом плане идет своим путем, но и развивает взаимодействие на международном уровне.
Единый подход для всех заключается в том, что инфраструктуру необходимо защищать.
В стране создан центр компетенций, есть кадры и наработки, но при этом надо выработать более системный подход по вопросам кибербезопасности. Все посылы, которые дал президент, нацелены именно на то, чтобы создать масштабную, полноценную систему, которая бы нас защищала.
В современных экономических условиях мы не можем себе позволить распылять ресурсы и создавать какое-то надуманное ведомство или еще одну прослойку. Пока речи о создании отдельного ведомства не идет. Мы говорим о том, что нужен центр компетенций не на пустом месте, а силами сотрудников ОАЦ, и потом этот опыт масштабировать на те структуры и критически важные объекты, где это в первую очередь необходимо. А в дальнейшем распространять на всю страну.
Среди тех сфер и отраслей, которые чаще других подвергаются кибератакам, - энергетика, транспорт, логистика", - заключил начальник ОАЦ.