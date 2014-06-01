Лукашенко поручил разработать концепцию кибербезопасности Беларуси

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Александрстраны. Об этом сегодня, 25 октября, после совещании по кибербезопасности рассказал глава Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при президенте Андрей Павлюченко."Этот вопрос мы сегодня рассмотрели. Но глава государства сделал замечание: нужно более детально и шире проработать документ и то, что касается наших предложений, для того, чтобы он мог отвечать современным вызовам и угрозам. Суть документа - реализовать в республике системный подход по вопросам кибербезопасности.В современном мире вопросам защиты и кибербезопасности уделяется максимальное внимание. Беларусь в этом плане идет своим путем, но и развивает взаимодействие на международном уровне.Единый подход для всех заключается в том, что инфраструктуру необходимо защищать.В стране создан центр компетенций, есть кадры и наработки, но при этом надо выработать более системный подход по вопросам кибербезопасности. Все посылы, которые дал президент, нацелены именно на то, чтобы создать масштабную, полноценную систему, которая бы нас защищала.В современных экономических условиях мы не можем себе позволить распылять ресурсы и создавать какое-то надуманное ведомство или еще одну прослойку. Пока речи о создании отдельного ведомства не идет. Мы говорим о том, что нужен центр компетенций не на пустом месте, а силами сотрудников ОАЦ, и потом этот опыт масштабировать на те структуры и критически важные объекты, где это в первую очередь необходимо. А в дальнейшем распространять на всю страну.Среди тех сфер и отраслей, которые чаще других подвергаются кибератакам, - энергетика, транспорт, логистика", - заключил начальник ОАЦ.